路嘉欣和趙逸嵐主持《阿路八》首度包場。 (攝影師張皓雯提供)

路嘉欣和趙逸嵐主持越來越有默契。 (攝影師張皓雯提供)

路嘉欣和趙逸嵐主持越來越有默契。 (攝影師張皓雯提供)

由「小路」路嘉欣和「小八」趙逸嵐主持的Podcast《阿路八》，第三季將於周三6月1日回歸，主打溫暖聊天陪伴型節目特色，首集開放聽眾參與錄音，兩人一搭一唱默契十足，台下台上笑聲不斷。小八在《阿路八》第三季錄製期間確診，她將會在節目中分享確診的心情，以及隔離時的點點滴滴。目前小八已經康復並且恢復工作，現階段都沒有出現後遺症，希望粉絲可以不必太擔心。

由於《阿路八》前兩季播出後獲得許多好評，第二季在新加坡Apple Podcast排行榜，更是衝上排名第四名的好成績，因此早早決定展開下一季計畫，不想讓聽眾等太久。在準備錄製第三季前，便收到Legacy mini @好丘的邀請，挑戰現場錄製LIVE Podcast，門票銷售一空，座位全數客滿，小八和小路的家人也特別前來支持！

當天剛好也是小路生日，生日與粉絲共度的小路感動表示：「那天垃圾話特別多，現場氣氛放鬆到連我自己都很訝異！謝謝大家陪我一起過生日，非常難忘，這場活動是很特別的生日禮物。」小路也說希望大家平安健康，等疫情結束再來一場！

小八說：「當天就是一場沈浸式的Podcast，讓所有聽眾沈浸在《阿路八》的世界裡，台上我們還多準備了一支麥克風，希望也收錄現場觀眾的聲音，讓他們參與到最極致！」

繼上一季的林予晞、錢薇娟、炎亞綸締造了超高收聽率後，第三季也邀請到許多閃亮亮的藝人好朋友，包括8月6日將於台北流行音樂中心舉辦個人大型演唱會的鄭宜農。鄭宜農面對小時候的偶像路嘉欣，害羞到在節目中多次語無倫次，除了、在節目中除了聊新專輯《水逆》之外，更爆料高中學妹小八在學校的詭異行徑。