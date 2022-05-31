大陸商務部副部長盛秋平5月31日表示，將圍繞穩外貿穩外資著力推動出臺新配套措施。其中提及，加快修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，進一步擴大鼓勵範圍。

根據中新網引述盛秋平表示，今年以來，大陸1到4月貨物進出口以人民幣計年增7.9％、服務貿易增長21.9％，實際使用外資增長20.5％。但3月以來受外需增長放緩、新冠肺炎疫情等因素影響，穩外貿壓力增加，穩外資也面臨諸多挑戰。

而為穩外貿穩外資，紮實穩住經濟一攬子政策措施，將提出加快推進重大外資項目積極吸引外商投資等要求。盛秋平表示，下一步商務部將重點抓好3方面工作。

第一是著力落實好已發不政策。指導地方商務主管部門，狠抓穩外貿等政策落地見效，特別是要向中小微外貿企業適當傾斜，用足用好出口退稅、信貸信保支援等政策，並嚴格落實外商投資法，保障外資企業平等適用各項政策。

第二是著力推動新配套措施。加快修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，進一步擴大鼓勵範圍。加大製造業、研發中心等領域引資政策支持力道，優化引資結構。

第三則是著力穩定外貿外資企業預期，指導各地方加快完善重點外貿企業服務保障制度，説明企業用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等自貿協定優惠政策；發揮好重點外資專案工作專班作用，積極回應外資企業營商便利等訴求與梳理1億美元以上外資大項目。