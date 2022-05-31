澳洲國會大選最新開票結果指出，中間傾左的工黨在150席的眾議院拿下至少76席，意味著新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將主導眾議院推動各項改革，儘管工黨在參議院仍需拉攏其他自由派政黨來達到多數優勢。