澳洲工黨取得眾議院多數席次 21:482022/05/31 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲國會大選最新開票結果指出，中間傾左的工黨在150席的眾議院拿下至少76席，意味著新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將主導眾議院推動各項改革，儘管工黨在參議院仍需拉攏其他自由派政黨來達到多數優勢。 澳洲大選在即 在野工黨民調領先 澳洲21日大選 執政聯盟與工黨民調差距縮小 民調落後選情告急 澳洲總理宣布住房政策 #眾議院 #工黨 #澳洲工黨 #多數席次 #國會大選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲勞工黨拿下眾院過半席次 減少未來協商風險 20:392022/05/31 國際 桃園市長選情 朝野的挑戰與警惕 04:102022/05/27 時論廣場 澳洲變天了 莫里森認敗選 工黨相隔9年重返執政 21:192022/05/21 國際 澳洲變天 艾班尼斯將任新總理 04:102022/05/22 全球財經 澳洲變天 莫里森認敗選 工黨將執政 04:102022/05/22 焦點新聞 兩大黨均難過半 澳洲大選登場重點一次看 12:042022/05/21 國際 澳洲選委會預測：勞工黨取得眾院過半席次 23:442022/05/30 國際 工商社論》拜登總統東亞行和印太戰略的未來 04:102022/05/15 財經要聞 看澳洲對華新政策 04:102022/05/30 時論廣場 澳洲大選民調顯示可能政黨輪替 媒體持保留態度 15:242022/05/19 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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