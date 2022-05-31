澳洲國會大選最新開票結果指出，中間傾左的工黨在150席的眾議院拿下至少76席，意味著新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將主導眾議院推動各項改革，儘管工黨在參議院仍需拉攏其他自由派政黨來達到多數優勢。

澳洲大選在即 在野工黨民調領先
澳洲21日大選 執政聯盟與工黨民調差距縮小
民調落後選情告急 澳洲總理宣布住房政策
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