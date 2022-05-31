群益期貨（6024）自結第一季稅前獲利1.87億元，每股稅前盈餘（EPS）0.89元，股東權益報酬率（ROE）2.41％。總經理毛振華指出，群益期動用戶數今年3月以16,092戶創高，在個股期貨市場排名竄升到第二，市占率22.2％；4月客戶保證金餘額以438.9億元創歷史新高，保證金利息收入可期。

毛振華表示，近二年現貨市場火熱，帶動個股期貨迅速成長，群益期深耕個股期貨，市場排名竄升；4月客戶保證金餘額則創歷史新高，反應升息循環，保證金利息收入增加可期。

群益期進行數位升級，今年成立數位增長部，推出「智能推播」、「電子卡片」，並取得金融服務之技術專利。群益期貨在金融數位服務上始終扮演領頭羊，除了申請專利外，也積極註冊主打商品名稱商標，目前已取得奈米金、奈米油、奈米指、T-Sport等多項商標註冊。

群益期貨以使用者為中心的設計思維，打造「數位+人」的全方位服務。透過提供創新智能工具與服務，輔助投資人在不同的交易場景上，24小時提供給「不同的」客戶「有用」、「想要」且「即時」的珍貴資訊，解決客戶即時取得重要投資情報的痛點，能讓客戶決勝千里贏在先機。

群益期貨董事長李文柱表示，群益期貨落實金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」，持續強化公司治理，提升企業永續發展，2021年度公司治理評鑑總分91.64，上市公司排名級距提升至6％至20％。

目前仍有疫情因素牽動金融市場的不確定性，但李文柱審慎看待，因危機也是機會的出現，國內外期貨市場只要波動擴大，避險需求也會同時增加，從動用戶成長來看，交投熱絡應會持續，交易量有機會再往上走高，對下半年營運效益值得期待。