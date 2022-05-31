林柏宏在演藝圈橫跨戲劇、主持，不論迎接任何挑戰都展現無懼精神、全力以赴及專注的態度與曼秀雷敦男士系列品牌精神相符，首度化身男士保養商品代言人的他，分享自己的洗淨撇步，像他髮量濃密，拍戲又常常需要噴膠做造型，所以他都至少洗兩次頭，比較複雜的髮型甚至會清洗3次，特別重視頭皮清潔及保養。

另因為演藝圈工作關係需要長時間上妝，所以臉難免會長一些痘痘或是粉刺，加上現在都一直戴口罩，臉常常是悶住的狀態，加上林柏宏很喜歡戶外運動，爬山露營之類的，最怕臉出油，不過自從他使用了代言的產品後，感覺到洗面乳清潔力很夠、又不容易出油，夏天更是必備。

林柏宏形象好、擁多項代言，光代言收入就賺進千萬，今年的影視作品方面，電影分別有《暗社工》、《關於我和鬼變成家人那件事》籌備中，而新戲則有卡司超華麗的《媽，別鬧了！》，同時他也擔任今年金穗獎評審，是頗被看好的台星。