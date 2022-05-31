「最美性學博士」許藍方日前上陶晶瑩網路節目暢聊性愛，沒想到竟被問：「博士，你說你還沒遇到過理想的陰莖？」讓許藍方哭笑不得回應：「其實，影片你們可以仔細看一下，我回答的是『男人』」，並強調：「不是別人不夠好，是我自己還沒成為那個理想的對象」。此外，她也澄清了「不知被（製作人）拍」跟「被偷拍」是有所不同的。

許藍方近日上陶晶瑩節目受訪聊性愛，由於最美博士曾交過三任男友，竟然被問：「所以妳到現在都沒遇過理想中的陰莖嗎？」許藍方略帶尷尬笑說：「男人啦！」而後陶晶瑩又重複問一遍，許藍方則搖頭表示：「因為我覺得愛比較重要。」

許藍方發文解釋是自己還沒成為那個理想的對象。（圖／取自許藍方臉書）

許藍方今(31日)在臉書發文回應：「至於原因是什麼，不是別人不夠好，而是我自己還沒成為那個理想的對象，所以才沒有遇到那個人」，也分享在「大人的性愛相談」中有提到過，當自己成為對的人的時候，遇到誰都會是對的。

許藍方還強調：「兩性關係間會出現裂痕，絕不是單方的問題，我相信將自己身上的稜角磨緩、調整自己的心態、控制自己的情緒；當你越了解自己，越能發現問題、當你越多同理心，越能減少爭執、當我們越意識到死亡在前，多相處一天就少一天，越能把握時間相愛。屆時，無論遇到誰，都會是理想的，也會是最對的也最適合的了。」一番見解令網友見識到最美博士不是只會談性，對兩性相處也相當有心得。

此外，日前在許藍方隨文曬出的照片中，看到她雖然看著鏡頭，但表情恍神、眼神放空，讓私下最真實的模樣全曝光，不過她自己很喜歡這系列的照片，許藍方也發文說：「我喜歡這一系列的拍照一瞬之我不知道在被拍」；不過卻有網友說最美博士「偷拍也能那麼好看嗎」，她昨(30日)也特地在發文結尾附帶澄清說：「『不知被（製作人）拍』等於『一定是偷拍』嗎？#誰會喜歡放醜照之我更喜歡自然的照片。」