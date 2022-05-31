嘉義縣阿里山鄉達邦部落1名70多歲的阿美阿嬤，住離部落中心約5公里遠，開車來回車程約30分鐘，走路要約2小時，因身體因素無法自理3餐，大多僅能仰賴兒子偶爾開車買便當，或簡單用罐頭、泡麵果腹，天主教中華聖母基金會在阿里山達邦部落蓋部落的第一間老人食堂，將全年提供餐點，專車接送、送餐給居住偏遠的長輩，預計下半年啟用。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，「為了吃一碗麵要走路兩小時」這是讓人無法想像的情景，卻是山區部落長輩的習以為常。根據基金會服務統計，發現部落裡超過60％的長輩白天獨自在家，不易準備餐食，高達75％的長輩常食用反覆加熱的隔夜菜，更有23％的長輩患有3種以上的病痛，難久站處理食材。

黎世宏說，看到山林部落長輩們的辛苦與需求，想給長輩一個如同「家」般的食堂，讓更多像阿美阿嬤有餐食需求的達邦部落長輩們，可以共聚在食堂裡享用熱騰騰、營養、健康的飯菜，更能凝聚彼此關係、交流情感。

基金會自2019年前開始著手投入經費，設置無障礙空間、廁所及水電泥作、藝術家彩繪牆面等，打造部落第一間老人食堂，黎世宏說，受疫情影響，阿里山老人食堂籌建募款計畫僅募到二成，面對龐大的服務經費缺口，加上啟用在即，懇求大眾捐款支持。