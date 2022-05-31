數千萬名美國民眾在陣亡將士紀念日（30日）三天連假開車出遊，偏偏遇到史上最貴汽油價格，30日汽油均價飆高至每加侖4.62美元，較一年前同期暴漲逾50％，讓消費者的荷包又更瘦了。

根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國普通無鉛汽油均價30日來到每加侖4.62美元，較前一日上漲1美分，創下歷史新高紀錄，並較2021年陣亡將士紀念日的3.05美元狂飆51.5％。31日汽油均價維持在每加侖4.62美元。

美國有7個州的汽油均價站上每加侖5美元，而且沒有一州低於4.1美元。儘管汽油價格創新高，但仍不影響民眾出遊興致。美國汽車協會估計，約有3,490萬人在連假期間駕車出遊，較2021年增加4.6％。

由於稅金和附加費較高，加州汽油價格高居全美之冠，30日均價升至每加侖6.15美元，洛杉磯、舊金山灣區和優勝美地部分加油站甚至索價超過每加侖7.25美元。

汽油價格就算是經過通膨調整，仍然非常可觀。根據美國能源資訊局（EIA）數據，在進入連假前經通膨調整的實質汽油價格已衝上每加侖4.59美元，創下2012年以來最高。史上最高紀錄是2008年6月的每加侖5.38美元。

分析師預測，由於需求增加和供應緊繃，在7月4日獨立紀念日前，美國將有更多州的汽油均價升破每加侖5美元。

GasBuddy石油分析部主管德漢（Patrick De Haan）表示，油價繼續飆高將影響民眾出遊計畫，許多民眾可能不會開得太遠，選擇離家較近的地點旅行。

油價大漲反映需求強勁，此時民眾開始夏季旅遊計畫，但供給卻受到多重打擊，包括俄烏戰爭造成供應中斷，以及美國與石油輸出國家組織（OPEC）產量減少等。