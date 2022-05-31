遠傳（4904）5月31日公告，遠傳、亞太電信頻率交換一案，遠傳需再付給亞太電信2.99億元的頻譜價差。

NCC於5月中旬核准遠傳電信2600MHz頻段及亞太電的700MHz頻段頻率相互改配。

遠傳31日公告，遠傳所獲指配之2595MHz～2615MHz共計20MHz頻寬及未獲指配之2615MHz～2620MHz護衛頻帶共計5MHz，與亞太電信公司所持有之723MHz～728 MHz(上行)、778MHz～783 MHz(下行)共計10MHz頻寬進行交換。交換頻率價值依遠傳與亞太電信各自競標結束後次月起開始攤銷至NCC核准頻率交換申請之當月底殘值計算。

經計算至5月31日止，遠傳與亞太電信持有原頻率的公平價值，遠傳2595MHz～2620MHz共計25MHz頻寬為14億餘元，亞太電信723MHz～728MHz(上行)、778MHz～783MHz(下行)共計10MHz頻寬價值17億餘元，因此，遠傳尚須支付約2.99億餘元的價差給予亞太電信。