本土疫情攀升邁向高峰，奧丁丁觀察指出，國旅市場浮現新常態，小團出遊、旅宿包棟兩大趨勢躍升國人出遊新型態。看準安心旅遊市場潛力，奧丁丁集團集結旗下兩大事業體奧丁丁體驗（OwlTing Experiences）與奧丁丁揪你（OwlJourney）推出防疫旅遊專區，最低一人起成團，涵蓋精選山岳健行、牛奶海包船、VIP一對一服務等多項包團行程，以及適合親子出遊、悠閒度假的包棟旅宿，提供民眾零陌生接觸的多元選擇。

Omicron疫情自年初至今持續升溫，中央流行疫情指揮中心更於四月底宣布民眾需打滿三劑疫苗方可參團出遊，不少民眾旅遊計畫因而取消。

奧丁丁體驗在三月底本土疫情爆發前夕就已率先推出私人登山包團服務，近期也推出牛奶海遊艇包船行程，再加上沙灘車等VIP一對一服務，讓喜歡戶外旅遊、登山健行的民眾可偕同親友揪團安心出遊。

奧丁丁體驗統計數據指出，私人登山包團服務於上線首月便創造相較往年同期業績成長達六成，其中最受民眾歡迎的熱門山岳包含新手友善的台灣第一高峰玉山，以及難度較高、需專業嚮導協助的北大武山。

不僅登山小團夯，包船出海更蔚為旅遊新風潮，奧丁丁體驗於第二季推出龜山島牛奶海包船行程，提供多款遊艇船型及彈性人數選項，行程上線不到一個月，牛奶海遊艇包船業績較去年同期成長1.5倍，更成為三月底迄今平台最熱銷行程之一。

奧丁丁集團資料科學部資深AI工程師陳振瑋則表示，儘管國旅市場從年初至今承受疫情壓力，特別的是，根據奧丁丁區塊鏈旅宿管理服務OwlNest統計數據顯示，今年以來大空間旅宿房型的住房率仍優於去年上半年三級警戒之前，平均住房率與平均每房收入亦高於2019年疫情爆發前，顯示隨著疫苗施打率提升與普及、確診案例多為輕症的情況下，不少民眾仍選擇維持原訂計畫安排出遊，並傾向選擇大空間房型及包棟型態旅宿，以此減少陌生接觸。