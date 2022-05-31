退役將軍5月29日指出，伊朗空軍設備老舊，加上持續遭歐美制裁，導致美製 F-5等戰機不斷墜毀；專家認為，在俄羅斯武器供應鏈也因制裁而陷入不穩之下，中國大陸製殲10C將成為伊朗下一代戰機的最可能選項。

《富比世》（Forbes）報導，伊朗空軍1架大陸製的殲7戰機，5月24日在中部伊斯法罕市（Isfahan）以東約124英里（約200公里）處墜毀，2名飛行員殉職；其美製F-5戰機則在今年2月與去年6月分別於西北部大不里士（Tabriz）和西南部迪士福市（Dezful）發生意外，共有4名飛官殉職。

伊朗空軍退役准將海達里安（Kioumars Heidarian）告訴總部設於英國倫敦的波斯語衛星新聞頻道「伊朗國際電視台」（Iran International），沒有任何國家能完全避免航空事故，但伊朗空軍在歐美制裁下難以進口零件與設備，加上機隊過於老舊，才導致事故不斷發生。

軍事專家伊登（Paul Iddon）則在《富比世》（Forbes）指出，外界原本推測，伊朗將於2020年代或2030年代初期採購下一代戰機，可能以俄製Su-30SM或Su-35取代F-14和F-4等重型戰機、大陸製殲10C取代MiG-29等輕型戰機。但在歐美制裁下，俄羅斯可能面臨嚴重的供應鏈問題；加上殲10C配備主動電子掃描陣列（AESA）雷達、霹靂15型（PL-15）遠程空對空飛彈等先進設備，使伊朗可能只會採購殲10C。

不過伊登也表示，由於伊朗革命衛隊（IRGC）才是該國最有權力的武裝力量，而其更希望花錢發展彈道飛彈與無人機，而不是向外國進口先進戰機，因此伊朗空軍也可能根本無法獲准更換現有的老舊戰機。