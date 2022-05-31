Yahoo奇摩自今年3月底與台灣區塊鏈新創Blocto合作，推出Yahoo奇摩「NFT商店」，31日再宣布將於6/6與家扶基金會攜手推出最新公益NFT商品「家扶小小藝術家」，精選23幅家扶兒少以「認真生活的家人們」為題的繪畫創作。此檔公益NFT商品每幅限量發行100個，除主打透過法幣（新台幣）交易以外，有者如果在二級市場交易此系列商品，家扶基金會還可獲得轉賣金額的5%，讓一起做公益的消費者共同參與打造永續公益新型態。

Yahoo奇摩「元宇宙世代白皮書」指出，35歲以下元宇宙世代對擁有「藝術創作」、「投資潛力 」及「高知名度」的NFT商品，例如知名IP、創作者、品牌聯名等擁有較高的購買興趣；同時，選擇NFT交易平台時有超過5成認為最重要的是值得信任的平台。

Yahoo奇摩新事業發展部資深總監簡育靖分享，Yahoo奇摩「NFT商店」首波主打Yahoo奇摩獨家IP的「ㄚ虎元宇宙大冒險」，上線首日銷量即破5成、高單系列金卡上線後也搶購一空。

此外，第二波Yahoo TV超人氣虛擬偶像「貝塔虎妮的NFT平行時空」購買者可獲得實體閃卡和親筆簽名，在VTuber圈引起極大迴響。簡育靖表示，總計目前為止Yahoo奇摩NFT商店共售出超過7,000個商品，其中更有約3成購買者為34歲以下的年輕族群。

除拓展NFT商品的各種面貌與可能性外，Yahoo奇摩也將NFT應用到一直以來持續參與的社會公益領域，攜手家扶基金會，公益NFT「家扶小小藝術家」將在6/6於Yahoo奇摩NFT商店推出，每幅限量發行100個，定價1,000元/個，擁有者還可收到家扶兒少（原創者）的手寫電子感謝信作為紀念珍藏。

Yahoo奇摩也以實際行動加乘更多愛心，除了與Blocto一同將扣除上架成本後的收益全數捐贈家扶基金會，Yahoo奇摩也將加碼捐出此檔活動總銷售額的5％給家扶基金會。此外，基金會也能獲得此系列公益NFT商品未來在二級市場交易轉賣金額的5%，讓社福團體透過永續公益新型態、獲得更長期實質幫助。

Yahoo奇摩表示，未來也將陸續推出更多不一樣的賦能型、活動聯名等NFT，並持續與各品牌合作發行以MIT在地化為訴求的NFT商品，為在地創作者開創全新獲利模式，同時發揮Yahoo奇摩流量優勢助攻合作夥伴接觸更多非幣圈用戶，期待與有興趣進入元宇宙的創作者一同聯手打造豐富多元的Yahoo奇摩NFT商店。