受梅雨鋒面接近影響，今天各地出現明顯降雨，中央氣象局表示，明（6月1日）鋒面遠離，各地又回到多雲到晴的好天氣，白天高溫可達34度，不過午後大台北等地區仍有雷陣雨發生機會。類似天氣將持續到端午連假結束，不過周末2天（6月4日、5日）西南風稍增強，降雨範圍亦擴大，另外連假結束後又一波鋒面接近，西半部地區再度轉雨。

中央氣象局表示，明天鋒面逐漸北抬，台灣附近轉為西南風環境，各地多為多雲到晴可見陽光的天氣，不過清晨至上午受西南風影響，會有些對流雲系從海面移入，使中南部地區有陣雨或雷雨，不過降雨範圍較小、時間較短暫。

另外，明午後受熱力作用影響，大台北、宜蘭及花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且發展旺盛，預估可能有局部大雨發生，下午出門記得攜帶雨具。

5月31日、6月1日定量降水預報圖。（中央氣象局提供）

溫度方面，明夜晚清晨各地溫度約25到27度，感受上較溫暖，而白天高溫各地為32至34度左右，其中中南部近山區平地及台東地區溫度還會再更高一些，感受上偏悶熱。

類似天氣將持續至下周日（6月5日），不過周末2天（6月4日、5日）西南風稍增強，水氣亦增多，降雨範圍再擴大，中南部地區整天有斷斷續續降雨機會，北部及東半部地區也有局部短暫雷陣雨。

下周一、二（6月6日、7日）又有鋒面接近，加上西南風影響，水氣再增多，天氣轉不穩定，西半部地區降雨機率增高，有短暫陣雨或雷雨發生機會，東半部地區雲量偏多，午後亦有局部短暫雷陣雨發生機會。