南科聯電新建廠區外包工墜落地下室，送醫不治。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南科學園區31日下午傳出工安意外，聯電P6新建工程工地1名男性工人從1F無塵室踩空墜落至4米深地下室，頭部著地當場無呼吸心跳，經救護車送安南醫院急救，晚間6點40分宣告不治。南科管理局表示，災害現場已勒令停工，後續依據重大職業災害處理程序辦理相關調查。

台南市消防局今天下午5時獲報，新市區南科三路與堤塘港路的聯電工地，有1名工人墜樓，已無呼吸心跳，消防局除派遣南科、善化分隊前往救援，同時線上指導CPR及使用AED急救。

據了解，發生意外工人是聯電下包商的38歲黃姓員工，於聯電P6廠17／B～18B之1F無塵室進行迴風道風管作業，因未佩掛高空防護具，且疑似未注意該區域開口處及施作動線，致踩空墜落至B1地面，頭部著地、手部流血，人員意識不清楚。

該名工人現場經實施CPR，送安南醫院後仍不治，南科管理局已派人勞檢，依重大職業災害處理程序辦理相關調查。