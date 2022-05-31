T1聯盟總冠軍賽31日在鳳山體育館開打，靠著「龍貓」胡瓏貿最後0.75秒的準絕殺三分球，高雄全家海神最後以101比99氣走少了桑尼(腳傷)助陣的台中葳格太陽，率先拿下總冠軍賽第一勝，接下來G2將於6月2日續在鳳山進行。

T1總冠軍賽史上首次進球，是開賽55秒海神布銳克曼的三分外線，也讓海神開賽沒多久就保持領先優勢，不過少了桑尼助陣的太陽，仍有艾倫挺身而出，陳文宏更在首節結束同時投進三分外線，幫助太陽打完首節，追成24比28的局面。

海神第二節一度靠著林任鴻的外圍火力，擴大領先差距到10分，可是太陽換成塔克老師開始上課，接連完成高難度投籃，幫助太陽再次追上，但在上半場結束前1分23秒，陳靖寰被吹違反運動精神犯規，也讓太陽追分氣勢為之受挫。

庫薩斯更在上半場結束同時投進壓哨三分球，幫助海神打完上半場60比54領先；海神下半場開始，就靠布銳克曼、胡瓏貿接連投進三分打出13比4，轉眼擴大領先到15分，打完前3節，胡瓏貿又投進壓哨三分球，海神93比76領先。

太陽卻在末節抓住海神一開始手感冰冷，打出10比0小高潮追上，海神直到最後7分05秒，才靠于煥亞上籃拿到末節首分，太陽更靠艾倫最後2分06秒上籃，追到只差1分，甚至塔克最後46.4秒穩穩中距離命中，太陽反以99比98超前。

接下來海神出手不進，可是塔克三分出手也沒進，打到最後5.3秒形成跳球，球權歸給地主海神，暫停過後，胡瓏貿竟在三分外線獲得空檔出手機會，他也穩穩投進這顆價值連城的三分球，僅留0.75秒給太陽，太陽也匆忙出手沒進宣告落敗。