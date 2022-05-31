大S的前夫汪小菲近日被資深狗仔葛斯齊爆料，還沒離婚前就和5位對象踰矩，而今晚9點的直播中，他公開汪小菲的出軌證據照，可以看到汪小菲帶女生回家、被摸下體以及擁抱、親吻等，吸引18萬網友觀看，引發譁然。

葛斯齊9點準時現身快手直播，表示汪小菲有留言給他，請他看在家人住院的份上不要再爆料了；葛斯齊透露他知道張蘭住院消息，但他還是決定爆料，開播前3小時，接到汪小菲的認錯電話，對方口頭道歉，承諾會對大S道歉，希望葛斯齊高抬貴手，還求饒地說：「別PO那麼多照片」。

葛斯齊爆料張穎穎和汪小菲從去年5月就有關係了，被拍到從酒吧裡一起出來，而張穎穎去年9月和張蘭爬山，張蘭分別和兩人合照，被網友抓包穿情侶裝，且張蘭早就知道張穎穎，還戴同款項鍊。從時間點推算，當時汪小菲尚未和大S離婚，還在談離婚而已。

除了張穎穎，葛斯齊還公開汪小菲和不是張穎穎的女子抱在一起的照片，描述該女的手放在汪小菲的下體；第二張照片是汪小菲坐在與大S的新婚房客廳，和身旁的妙齡女依偎著，一邊滑手機、一邊拿雪茄，顯然大S不在場，葛斯齊更表示夫妻倆當時未離婚，照片的女子也不是張穎穎；第三張照片則是汪小菲在住處親吻女子的照片，「我相信這些東西絕對賴不了。」

狗仔葛斯齊公開汪小菲出軌照。（圖／快手＠葛斯齊）

狗仔葛斯齊公開汪小菲出軌照。（圖／快手＠葛斯齊）

狗仔葛斯齊公開汪小菲出軌照。（圖／快手＠葛斯齊）

截稿之前，汪小菲尚未針對爆料內容回應。