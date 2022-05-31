因應疫情升溫，報稅季延長1個月至6月30日，但房屋稅繳稅日期仍僅1個月，5月31日截止。一名網友去超商買便當，看見前方阿伯壓線繳一大疊房屋稅，看的他直呼「這就是資本主義的味道」。其他網友也直呼「真人版阿土伯」、「快認乾爹」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他日前超商買便當要排隊結帳時，前面櫃台有一名阿伯，手拿一大疊房屋稅在繳費，他細算發現至少有十幾張，讓排在後面的他直呼「便當都酸了起來，原來這就是資本主義的味道啊」。

阿伯手拿一疊厚厚的千鈔，在繳房屋稅帳單。（圖／翻攝爆廢公社）

文章一出，掀起網友熱烈討論，「有錢人的樸實無華」、「有錢真好」、「還不叫爸」、「有錢人果然低調，看看人家的穿著」、「快認乾爹」、「還不趕快跪下去叫一聲爸」、「看他手上那疊錢就知道大戶了」、「我也很想繳一張房屋稅」、「都市田橋，懂吧」、「搞不好是，大樓管理員，幫住戶代繳」、「好野人深藏不露」、「還不快叫乾爹？」。

另外，也有網友點出不動產持有成本極低的問題，看似厚厚一疊，實則沒有多少稅金，「十幾張房屋稅才一小疊幾萬塊的稅金啊，真便宜」、「這麼多房屋才繳個幾萬塊，真的太少了」、「如果是在台北至少好幾億，然後才繳幾萬塊，難怪打房跟笑話一樣」、「台灣房屋稅真的太低，造成這些人囤房囤的好開心」、「結果他房屋稅加起來，搞不好還沒有一台車一年的稅金多」。