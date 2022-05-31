近年來持續上揚的鋰金屬價格讓許多廠商難以招架，一些使用鋰製品的大廠、尤其是大量使用鋰電池的電動汽車廠終於按捺不住，為保證原料供應，乾脆在海外投入鋰礦的開採。消息人士透露，傳言將購入鋰礦的大陸比亞迪電動車近日在非洲已覓得6座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向，一旦完成交易，將能保障2700萬輛純電動汽車的電池原料來源。

據《澎湃新聞》報導，比亞迪內部測算，在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%的礦石量達到2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸。消息人士透露，「在成本方面，每噸碳酸鋰裝車價格會在20萬元人民幣（合台幣86萬元）以下。」

中國比亞迪推出具有防爆與防火功能的刀片電池，奪回大陸新能源車銷量冠軍。圖為廣交會上的比亞迪刀片電池展臺。（圖／新華社）

報導指出，目前主流純電車型電池容量計算，每輛所需的碳酸鋰約為36kg。2500噸鋰礦將可滿足2778萬輛純電車型的動力電池需求。如換算電池容量較低的油電混合車型，這些鋰礦可滿足的產能數量至少再翻一倍以上。以比亞迪2022年銷量目標為150萬輛計算，拿下的這幾座鋰礦，意味著比亞迪未來10餘年都可以不必再「巧婦難為無米之炊」。

值得注意的是，上述消息人士透露，在這6座鋰礦中，有幾座將實現在下個月出貨，預計這些鋰可在今年第3季度被搭載到比亞迪的刀片電池中。

報導表示，比亞迪早在2010年就參股中國最大的鹽湖鋰礦札布耶鹽湖，長期以來一直在加速佈局上游鋰資源。不過，從已公開信息來看，比亞迪如此闊綽地擬將100萬噸碳酸鋰納入囊中尚屬首次。

業內人士指出，近一年的鋰價暴漲，遠遠不止供需關係邏輯就可以解釋的，這背後存在著大量投機炒作行為。2020年末，碳酸鋰價格約為每噸5萬元人民幣（合台幣21.6萬元），而隨著2021年新能源車銷量大漲，碳酸鋰一度在今年3月突破每噸50萬元人民幣，整整漲了10倍。若反映在整車動力電池成本上，每輛車要增加1至2萬元人民幣的材料成本，這種現象也推動電動車價格持續上揚。

報導還說，隨著全球新能源車銷量屢創新高，鋰作為戰略資源的地位愈加凸顯。據瞭解，越來越多車企已經開始著手鋰資源把控，包括收購鋰礦、尋求戰略夥伴、通過簽署長期協議鎖定供給，以及佈局鋰電池回收體系。業內人士分析稱，「對鋰礦的依賴，今後將大幅減少。而『天價鋰』的情況更不可能長期存在，潮水很快將退去，等待這些囤積居奇者的將是一地雞毛。」