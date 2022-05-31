2020年法國網球公開賽首闖會內賽的義大利網球女將崔薇桑（Martina Trevisan），今年再度來到幸運地法國巴黎，這次她克服緊張心情，不但重返法網女單8強，更以6比2、6比7（3）、6比3擊退去年美網女單亞軍費南德茲（Leylah Fernandez），生涯首闖四大賽女單4強。

和費南德茲這場比賽，先下一城的崔薇桑原本有機會第二盤就獲勝，但她在5比4領先時邁向勝利的發球局，被費南德茲化解掉賽末點，並將比賽逼進搶七而追回；錯過一次獲勝機會的崔薇桑，第三盤很快取得5比1再度聽牌，同樣又是在邁向勝利的發球局被費南德茲破發，甚至一度被追到5比3，最後一個發球局，崔薇桑克服緊張心情，總算是拿下勝利。

賽後崔薇桑表示，第二盤面臨賽末點最後一分的壓力時，自己有點太緊張、想太多，所以沒能把握住，很高興最後還是挺過緊張的情緒，創下個人四大賽最佳成績。

2020年晉級到法網女單8強賽，崔薇桑用「美夢成真」形容心情，雖然她希望可以走得更遠一點，但在8強賽直落二遭最後的冠軍、波蘭好手思薇雅蒂（Iga Swiątek）淘汰，2021年賽季她則面臨惡夢般的表現，開季苦吞7連敗，在WTA巡迴賽19場賽事只拿到3勝，所幸她並未被這些低潮擊垮，2022年賽季重新出發。

雖然季初的硬地賽事，崔薇桑沒有獲得太大成功，來到最愛的紅土賽季，她再度找回信心，於摩洛哥公開賽勇奪5連勝、贏得生涯首座WTA巡迴賽冠軍，奪冠路上還擊敗過世界第10、兩獲四大賽冠軍的西班牙好手穆古如莎，也是她生涯第一次擊敗世界前十球員。

「去年對我來說是艱苦的一年。」現年28歲的崔薇桑說道，「但我獲得很多寶貴經驗，不論是正面還是負面的，今年我也鼓勵自己：『瑪汀娜，妳可以再一次辦到的。』」