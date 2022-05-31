藝人郎祖筠出道多年，在影視圈和舞台劇均累積不少作品，然而人生如戲，戲劇化的情節也曾發生在她的日常生活；她今(31日)分享在電視看到妙齡女子搭車遇變態殺人魔的真實案例，回憶起自己多年前搭車回家的驚悚經歷，幸好她祭出機智應變招數脫身，以自身例子提醒女生晚上搭車時應該注意的事項。

朗祖筠今(31日)在臉書以「對姊姊妹妹的提醒！」為標題發文，分享她親身經歷的搭車驚魂記：「這兩天在探案頻道上看到一個美國的真實案例，一位妙齡女子因為深夜急著回家，在路邊隨意就搭了個便車，沒想到遇上個變態殺人魔，不但被侵犯還差點兒被殺害。令我想起多年前的往事，那天是一早的通告，一路拍攝到晚上近十點，整天密集的拍攝真是累了；收工一放鬆，更是疲倦不已，彷彿連站的力氣都沒了，不想電話叫車，想想還不到深夜，就隨手在路邊攔車」，沒想到一趟驚悚之旅就此展開。

郎祖筠深夜返家竟遇恐怖運匠，驚覺對方「詭異舉動」急使機靈妙計脫身。（圖／取自郎祖筠臉書）

她描述起所遇到司機的詭異舉動：「上車地點在林森北路，酒店林立的地區，一開始沒什麼異狀，只略略感覺司機有些躁動；等車子開始上山（家住陽明山），車速變慢了，如果只是路況不熟，稍稍減速也能理解，但車速不是一般的慢，是時速10公里這麼慢，而且司機開始向左右兩邊，夜色濃黑的小路探頭探腦，原本還有些瞌睡，一下被驚醒：『他想幹嘛？』」異常的搭車體驗讓她瞬間嚇到整個清醒過來。

郎祖筠開始保持高度警戒心：「偷偷觀察司機，他還不時地從後照鏡瞄我，一陣驚怕從後背麻到頭頂：他要是往渺無人煙的小路一鑽，這不就叫天天不應、叫地地不靈了嗎？靈機一動，我打電話給同學，不停找話題講話，死也不掛電話；一段15分鐘的山路，硬是開了快30分鐘，好不容易開到小區大門，車錢一丟，按開大鐵門，飛逃進門」，她以迅雷不及掩耳的速度應變，讓對方來不及做出反應，有驚無險脫身。

她餘悸猶存回憶：「車門關上之際，還聽到司機一聲感覺『可惜』的喟嘆；看著出租車掉頭，車燈隱滅，我才腳軟的坐在花台邊，一身冷汗的跟同學說明，為何我死不肯掛電話的原因。雖然沒出事，但是那種陰森恐怖，慌張害怕的過程，還是讓我當晚作了噩夢。」

郎祖筠誓言絕不再重蹈覆轍：「從此，一到晚上，一定是向信譽良好的車行預約訂車」，她並給女性同胞忠告：「真的提醒姊姊妹妹，千萬不能貪圖方便，或心存僥倖；便利商店都有叫車服務，每趟行程也都有紀錄，多等幾分鐘，確保自身安全」；網友們看了都驚呼：「實在恐怖了，是否記下車號？報警？」、「好在你機智. 望你一生平安~」、「防人之心不可無，任何時地都得留心」、「郎姊~住山上一定要叫熟悉的接送車~或是車行這樣才安全~~不論男女喔」。