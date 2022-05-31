鉅日建設位於台中市精誠路的建築地景，預計6月底拆除、升級為永久建築。由於小白屋造型的地景藝術結合大樹親切吸睛、成為不少人打卡拍照及休閒運動的地標，附近居民紛表不捨，鉅日建設特別籌辦兩場「小石音樂會」，希望為土地留下祝福與回憶。

「小石音樂會」首場日前熱鬧開唱，吸引了許多親子客、夫妻檔、長輩等前來聆聽音樂；第二場預計6/11開唱，鉅日建設表示，歡迎民眾一起在麻園頭溪畔的夏夜晚風中，輕鬆聆賞音樂。

值得一提的是，原本因為連日梅雨，鉅日建設猶豫「小石音樂會」首場活動是否該延期或取消，沒想到，活動當天就轉為晴朗的好天氣，麻園頭溪畔輕風宜人，被大雨悶了許多天的民眾趁機出門散心，音樂會還沒開始，已有不少民眾帶著長輩、孩子在現場玩耍散步，孩子們活潑追逐、老人家微笑閒聊，優美的地景襯著藍天白雲，氣氛十分悠閒迷人。

演出經驗豐富的古拉豹樂團，以連續幾首經典老歌開場，立刻炒熱現場氣氛，下半場由帥氣的音樂才子KOBE黃俊華接力演出，嘹亮歌喉讓現場民眾欲罷不能、安可不斷，而鉅日巧心安排的「似顏繪」更是大排長龍，不少家庭拿著畫家九霄的作品開心合照。

民眾陳先生抱著玩累的孩子表示：「一般建築基地都是圍起來不讓人進去，鉅日建設不但開放成漂亮的地景公園，還舉辦溫馨音樂會，令人印象深刻。」一旁亦有不少民眾微笑附和，肯定主辦單位的用心。

鉅日建設指出，地景藝術拆除後，基地將轉成更加精緻美麗的宜居建築，規劃為40坪三房產品，周圍生活機能能完善、生活節奏悠緩，不僅適合小家庭換屋，也適合退休後的人生下半場。音樂活動為基地帶來美好的祝福，相信未來住戶一定能感受到滿滿幸福正能量。

「小石音樂會」下一場為6月11日（週六），將由善男子樂園、安可彼得樂團以及似顏繪畫家黃雲智擔綱演出，活動免費開放無需報名，歡迎民眾一起在麻園頭溪畔的夏夜晚風中，輕鬆聆賞音樂。