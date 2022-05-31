吳姓男子於5月31日晚間在楠梓區軍校路一路闖紅燈，經民眾舉報，警方上前攔查，吳男拒絕配合調查。警員眼尖發現這人是59歲涉嫌恐嚇罪的吳姓嫌犯，經溝通未果，於是破窗逮捕吳嫌到案，詢後移送橋頭地檢署。

楠梓警方表示，右昌派出所警員今日晚間6時40分許在右昌街與軍校路口執行交通崗勤務時，獲知一輛白色賓士車一路闖紅燈。警方於是通知警網在右昌街與盛昌街口圍堵該車。

但這名駕駛拒絕下車配合盤查，警員發現這名駕駛就是涉嫌恐嚇罪而被拘提的吳姓男子，經溝通未果，於是破窗逮人。

警方表示，吳姓嫌疑人因在今年度2月與楠梓區一處餐館廚師口角，遭控告恐嚇罪。經警方多次通知未到案，橋頭地檢署才於5月31日簽發拘票，沒想到拘票才剛出爐，就因為闖紅燈而遭右昌所警力強勢拘捕。

吳姓嫌犯遭警方攔查時，態度相當不配合，拒絕下車配合盤查，員警強勢執法以警棍及破窗尾蓋擊破吳嫌所駕駛的白色賓士轎車窗戶，將其上銬逮捕帶回，詢後將吳嫌移送橋頭地檢署偵辦。