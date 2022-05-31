促轉會昨天結束任務，國民黨今呼籲，行政院接手促轉業務後，根本要務應是修正先前促轉會所犯錯誤，真正推動社會和解、弭平政治對立，不應再藉所謂轉型正義來打壓異己，絕不能讓後續機關再成為下一個東廠。

國民黨說，促轉會成立4年來，假借轉型正義之名，自居東廠，無所不用其極打壓在野黨，政治鬥爭濫權作為罄竹難書，是不務正業黑機關，在全台疫情嚴峻此刻，關門可說是少有正面意義的好消息，盼蔡政府停止踐踏台灣民主憲政。

國民黨表示，促轉會應為獨立機關，要推動包括平復司法不法、還原歷史真相、促進社會和解等事務，但促轉會設立四年來的各種作為，卻完全不符獨立機關應有的中立性，更與還原歷史真相、促進社會和解的宗旨背道而馳。

國民黨說，促轉會4年來種種不當濫權作為，自居東廠打壓在野黨候選人、強奪人民團體文物檔案、政治力肆無忌憚進入校園，乃至於行政濫權裁罰、提訴等，無一不是扮演民進黨政府打壓異己的角色，成民進黨打壓敵對政黨政治工具。