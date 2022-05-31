金獎名導勞勃辛密克斯(Robert Zemeckis)在1985年完成的經典科幻片《回到未來》(Back to the Future)成了一代人的回憶，電影中最有名的道具就是科幻感十足的迪羅倫DMC-12跑車 (DeLorean DMC-12)，現在該車有了後續型「迪羅倫Alpha5」，保留了經典鷗翼車門，加上更流線的外型，以及代表著未來動力的全電力驅動，它是一輛電動跑車。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，《回到未來》造成的風潮是驚人的，許多人因為電影而認識並愛上DMC-12跑車，不過，迪羅倫公司早在1982年就已破產，因為DMC-12在性能上沒有獨特之處，而且當時生產數量太多了。

到了1995年，英國工程師史蒂芬偉恩(Stephen Wynne)收購了迪羅倫公司的標誌和零件庫存，從那時起，該公司承包了DMC-12的零件供應與修復業務。

迪羅倫公司提出DMC-Alpha V電動跑車，在外型上沿續了DMC-12的部份特徵。(圖/DeLorean )

如今偉恩有了更大的計畫，他要提出新的DMC跑車，名為Alpha5。該車是他自己與Italdesign公司合作設計，保留了鷗翼車門和百葉窗式後背窗，輻射紋的車輪也有類似之處，但內在就是全新設計了。

Alpha5將採用高效電動推進，0~100公里的加速時間只需2.99 秒，最高時速達到249公里，雖然這樣的成績對於頂級電動汽車來說，還不是最快的，但相對來說也足夠快，至於比前一代DMC-12的表現來的好。

迪羅倫首席執行長福瑞斯(Joost de Vries)曾在特斯拉任職，他表示Alpha5的性能與賓士的AMG GT、保時捷 Taycans相媲美，它的操作感覺會更像內燃式汽車，這樣可與特斯拉 Model S 做出一點區格。

它的動力來自可產生100kW電量的電池，雖然很不錯，但還是無法與《回到未來》的時光車相比，時光車使用的是核能(先是鈽燃料，後是廚餘式核能分解機)，可產生1.21吉瓦的電力。