配合紓困特別條例延長施行，勞動部今天發函周知，對於在台累積工作年限屆滿12年或14年的產業或社福移工，聘僱許可如在今年12月31日前屆滿，雇主可向勞動部申請延長聘僱許可1年。

配合紓困特別條例延長施行，勞動部今天發函周知，對於在台累積工作年限屆滿12年或14年的產業或社福移工，聘僱許可如在今年12月31日前屆滿，雇主可向勞動部申請延長聘僱許可1年。（報系資料照）

據勞動部統計，自2020年3月至2022年4月止，勞動部累計已核准雇主申請再延長聘僱許可效期計3萬2861人次；另現行在台將屆滿累積工作年限的移工約3萬5320人。

為減少COVID-19疫情期間人員跨境流動風險，勞動部在2020年依特別條例第7條規定，經指揮官同意，實施延長移工聘僱許可效期防疫應變措施，並隨疫情變化多次配合調整。

因應立法院於5月27日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間再延長至明年6月底，勞動部考量現階段國內外疫情狀況、入境檢疫量能及為穩定勞雇關係，今年年底前累計在台工作達就業服務法所定12年或14年最高年限者，雇主得向勞動部申請再延長聘僱許可效期1年，並持續視疫情發展情勢再做滾動檢討。

勞動部說明，符合資格者，經勞雇雙方同意，即可由雇主於聘僱許可效期屆滿前後30日內，向勞動部申請再延長1年聘僱許可。