充裕的開放空間與綠地，不僅可改善空氣品質，更可供周圍居民紓壓，是後疫情時代中最好的處方，七期豪宅建商紛以開放空間綠地銜接公園景觀受矚目！其中，聯聚建設向來強調傳承東方人文精神，不僅在建築周遭打造綠廊，每個建案更貼心設置奉茶水柱，提供生飲等級飲用水，讓來往行人在暑夏中倍覺清涼，感受到濃濃的台灣人情味。

不僅如此，七期包括府會公園旁的「寶璽天睿」、秋紅谷旁的「寶輝秋紅谷」、文心森林公園旁的「雙橡園1617」紛紛加入景觀及植栽元素，以開放空間銜接周圍的大片綠意，增進生活品質之外，更為住宅挹注保值性。

聯聚建設總經理王于娟表示，在樹種與樹齡挑選上，聯聚相當考究與用心，如「聯聚保和大廈」面對60米林蔭大道廣闊的綠意，臨市政路退縮27米打造了一座香樟花園，百年老樟樹，樹形優美、樹幹廣博、枝葉茂盛，創造了一座城市中難得的森林。

此外，位於秋紅谷生態公園首排的「聯聚瑞和大廈」，正面新市政特區中最開闊的公園景觀，更以多層次綠植、珍異樹種延伸街廓綠意。如成人需張開雙手才能環抱的樟樹、造型優雅有精神的百年迎客松，難得一見的170年樹齡日本紫薇，柔雅造型中展現堅毅，多棵造型奇特的老欉朴樹，還有許多造型各異珍貴樹種，宛若一座小型植物園，搭配層次分明的各式灌木與花卉，四季皆能感受不同雅緻之美。

聯聚建設更在行人步道播放輕快音樂，讓來往市民及周遭住戶散步經過時，享受花香、芬多精，及耳目一新的氛圍，被譽為全台灣最美人行步道。

聯聚對於公共空間的用心，除植栽吸睛，大型公共藝術也是一亮點，位於新光三越與大遠百之間的頂級豪辦大樓「聯聚中雍大廈」，不僅捨去店面規劃，臨路退縮35米打造城市廣場，廣場上更挺立一座高6.8公尺，重1.3公噸的青銅人形雕塑，名為「行」，象徵扎根台灣、海外打拚，勇往直前的台商精神，以邁步向前之姿態、矗立於中雍廣場中。

有趣的是，相傳摸巨人的腳會帶來健康、財富、好運與幸福，這座巨人的大腳丫已被摸得發亮，成為七期新地標。聯聚攜手子品牌理仁，不只獨善其身，更傳承人文理念、友善社區，為鄰里注入更多美感，與城市共善同好。