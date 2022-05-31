本土疫情延燒，行政院長蘇貞昌近日揚言要查辦疫情謠言。但國民黨晚間在臉書披露立法院副院長蔡其昌助理蔡銘坤，散播圖卡造謠稱台中市僅施打7200劑疫苗，惡意抹黑一線醫療人員與市府團隊，質疑蘇不抓民進黨的造謠抹黑。

國民黨表示，台中市衛生局統計，至5月31日下午3時止，在台中市接種兒童BNT施打數為4萬0765人次、兒童莫德納疫苗累計施打為3萬6525人次，總計台中市兒童施打疫苗數共7萬7290人次。

國民黨質疑，當各縣市政府忙著補救民進黨政府的「超慢部署」，蔡其昌的團隊卻忙著造謠生事，疫情當前，蔡可不可以放下選舉利益，把心力放在為人民尋求福祉？

國民黨更提到，當人民感嘆很多孩子因疫情走了，蘇貞昌忙著怒批是「假消息」，揚言嚴辦，但面對民進黨人士散播謠言，卻毫無作為，顯然蔡政府所謂的查辦假消息，只是限制言論自由的藉口，放任自己人到處造謠，作為謀求政治利益手段。