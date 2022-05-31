Makiyo第一胎兒子還沒出生，就在想第二胎，表示想再生個女兒。（羅永銘攝）

13歲就出道的Makiyo，在宣布懷孕後陸續錄製《綜藝大熱門》、《小姐不熙娣》等綜藝節目。（羅永銘攝）

目前懷孕5個月的Makiyo，在520閃嫁給小2歲的醫美股東小金，談到初為人妻、人母的悸動，她笑說一切都很不真實，而在談到病逝7年的媽媽時，她則是忍不住落淚，「真的希望媽媽能第一個抱到小孩」。

Makiyo透露媽媽生前最大的遺憾，就是沒看到她結婚生子，因此當她得知懷孕後就趕緊告知媽媽這個好消息，還擲筊問說可不可以結婚？婚期要訂在何時？沒想到媽媽竟然建議她帶著孕肚舉辦婚禮，她表示目前礙於疫情影響，所以還在觀望婚禮時間。

婚後是否會擔心婆媳問題？Makiyo表示和公婆相處融洽，關係就像朋友一樣親密，完全沒有感受到年齡的隔閡，她也坦言如果可以的話想跟公婆一起居住，「這樣比較像一個家的感覺」。

第一胎是兒子且懷孕5個月的Makiyo，還未生產就透露將來要生第二胎，希望能有個可愛的女兒，不過她也擔心女兒會遺傳到她的叛逆個性，「一定很皮、很恐怖，我知道我有多可怕，每天叛逆，沒有一天是正常的。」她開玩笑說要是以後小孩闖禍她都能夠體諒，「媽媽懂，因為這些事媽媽都做過。」她希望以後能跟小孩一起喝酒、上夜店，就好比過去她與MA媽媽一樣。

談到懷孕的不適，Makiyo表示目前僅有輕微的孕吐，「我跟偶像劇裡的孕吐不同，內心不會有『我是懷孕了嗎？』的小劇場，而是一感到反胃就會默默移到廁所，然後叫我老公拍背」，她也自嘲這跟過去常喝醉有關，「我20幾歲吐比較多，習慣了。」

Makiyo在演藝圈中與大小S、范瑋琪、丫子等人感情深厚，大家在得知她懷孕時都在第一時間獻上祝福，小S也大方分享婦產科、媽媽經；談到3月閃婚的大S，她笑說，「大S做什麼事我們都不驚訝了。」阿雅在近期參加大陸選秀節目《乘風破浪3》喚醒許多人的青春回憶，是否讓她心動想回到演藝圈發展？13歲就出道的Makiyo未把話說死，只笑說以她的資歷可算是演藝圈的導遊；據了解，長達10年沒出現在螢光幕前的她在宣布結婚、懷孕喜訊後，已陸續錄製《綜藝大熱門》、《小姐不熙娣》等綜藝節目。