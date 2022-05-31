法網公開賽廝殺到最終階段，賽場上卻傳出意外插曲。有「網球芭比」綽號的義大利女將喬琪(Camila Giorgi)卻被主審盯上，直指她胸前的贊助商LOGO實在太大，必須換裝才能繼續比賽。

喬琪逆轉擊敗白俄羅斯選手莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)，成功闖進16強，但在比賽過程中發生插曲，原來是球衣胸口前「DeLonghi」的LOGO引起主審關注，主審認為LOGO太大，有明顯的置入性行銷嫌疑，要求喬琪必須換裝才能比賽，但喬琪無奈表示，自己只有這套球衣，沒有準備備用的，溝通過後化解危機，主審同意比賽進行。

DeLonghi(迪朗奇)為義大利跨國家電公司，事業遍及全球，在台灣也設有分公司，以咖啡機最受歡迎，此外烤箱、熱水器也頗具知名度，是不少民眾的愛用品牌。

喬琪今年30歲，有著完美比例的姣好身材，她本人也不吝在私人粉專秀出來，同時事業經營有成，除了主業的職業網球選手外，也創立運動服飾品牌，並由自己親自擔任模特兒，吸引買氣，成功樹立品牌形象。