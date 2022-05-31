隨著本土疫情進入高峰期，台中日曜天地OUTLET看準民眾宅家運動商機，自6月2日起至27日舉辦「美國月品牌活動」，號召CALVIN KLEIN、COACH、POLO RALPH LAUREN等30大美系品牌，推出OUTLET價全面買一送二吸客！

此外，美國月品牌活動期間，指定銀行信用卡當日消費滿6,000元，即贈「100元日曜商品折價券」乙張。日曜天地表示，要讓民眾走進日曜天地就能買齊全身裝備，在家運動也能具備儀式感。

日曜天地舉例說，在美國擁有高人氣的COACH品牌，經典金車馬鞍包原價23,980元，美國月期間特價6,699元；經典美式服裝代表Arnold palmer，品牌襯衫「買一送二」、特價1,500元；知名牛仔褲品牌Levi's，也祭出原價3,990元牛仔褲，「買一送一」。

日曜天地強調，出國旅遊、朝聖當地OUTLET，是很多民眾都會安排的採購行程，不過，近兩年來受到全球疫情影響，民眾短期內無法出國旅遊享受採購樂趣，因此，日曜天地OUTLET於6月舉辦美國月活動，號召CALVIN KLEIN、COACH、POLO RALPH LAUREN等30大美系品牌，祭出上萬件商品買一送二促銷，要讓民眾不用出國、就能以超值價買到自己喜歡的美系品牌商品。