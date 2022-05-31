加油站洗車加價洗輪框，真的不能太要求嗎？有男子在臉書分享洗車經驗，他表示到某加油站洗車，並且加價洗輪圈，洗了2次他還是不滿意，並認為之前在別家加價洗輪圈都可以洗的很亮，這間洗完輪圈依舊殘留髒污，讓他上網抱怨；網友兩派回應認為「你指望他能幫你洗多乾淨」，另有網友則認為「有洗過強力水柱加上海綿通常不會有灰」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示去了一趟加油站洗車，並且加價加洗輪圈，洗完車後，他剛好上個廁所看了一下輪圈外觀依舊有些髒污，便向加油站要求再洗1次，加油站人員便再幫忙洗過輪圈，但是他回到家之後，還是不滿意加油站洗輪圈後的成果，他也認為加油站洗車已經很便宜，不能要求太多，但是洗了2次的輪圈，依舊有髒汙，並認為這種情況不太能接受，而且，他也提到在別家洗車加洗輪圈都可以很亮。

男子到加油站洗車，順便加價洗輪圈，但他見到成果仍抱怨連連。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我真不敢去加油站洗，看過加油站長期洗出來的傷痕真的很可觀」、「一分錢一分貨吧」、「你指望他能幫你洗多乾淨」、「去給洗車場洗不就好了」、「他們洗車才沒拿到幾十元，哪會洗得多仔細」、「加油站價格很佛了」、「不是洗不乾淨，而是車真的太髒」、「要求那麼多不會自己洗啊」。

另外也有網友力挺原PO認為「這根本沒洗吧」、「有洗過強力水柱加上海綿通常不會有灰」、「反映給加油站主管！這個人做事太隨便，根本等於沒洗」、「這個真的太誇張了」、「這超扯，用水沖也沒這麼髒，這是用毛巾隨便甩兩下嗎？」、「真的還滿髒的不及格」。