隨著通膨壓力有機會見頂，目前市場認為美Fed 9月放緩或暫停升息的機率上升，是否有更多徵兆來證明通膨放緩，這將是後續的觀察重點；而美股只要能夠不再破底，對於台股的壓制就會減輕，多方就有更多操作空間。相較於今年初，當前台股最有利的在於相對位置，今年初是大漲二千點後，頭部型態浮現；如今是大跌三千點後，剛剛底部成型。

本周由於有端午連假，僅存2個交易日，故周四的台股若能收在16266點之上，周級別日出訊號（當周高點越過前一周高點，且收盤確認）就會出現；而當前指數已來到16807點，距離周日出的確認位置已拉開逾500點，周日出機率正在升高，故6月作帳行情有機會在一個周級別日出的架構中展開，值得進一步期待。

先前提到市場傳出為了振興經濟，大陸官方準備於6月重啟「汽車下鄉」政策，後續可望刺激汽車銷量，這對於汽車零組件及汽車電子有利，包括耿鼎、東陽、堤維西等汽車零組件股，以及同致、車王電、智伸科、華孚等汽車電子股，提前反應刺激利多的結果，股價紛紛大漲一波。

至於談到汽車和相關集團，不能不提的是一路看好的華新集團。華新集團旗下不僅有布局電動車電池材料的華新，近期股價創下波段新高；同時集團旗下電動車電池管理系統的精星，旗下車用MCU的新唐等近日股價也走強。

日前更傳出旗下被動元件的華新科、佳邦所生產的晶片電阻及功率電感可望導入特斯拉供應鏈，華新集團作帳的企圖心就從電動車產業開始，後續要觀察其他與車電相關的集團是否跟進點火。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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