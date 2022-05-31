「路透社」（Reuters）5月31日報導，俄羅斯國會議員莫羅佐夫（Oleg Morozov）在脫口秀上提出「奇妙的計策」，稱應趁北約（NATO）成員國國防部長訪問烏克蘭時，將其綁架並帶回俄羅斯，以問出西方對烏克蘭的「命令」。

根據報導，莫羅佐夫在「俄羅斯-1」（Rossiya 1）電視頻道的脫口秀節目「60分鐘」（60 Minutes）上表示，由於西方世界不斷向烏克蘭提供武器，已對俄羅斯造成直接威脅，可能需要讓莫斯科重新審視其軍事目標。

莫羅佐夫還表示，他有一個「奇妙的計策」，就是在未來某個北約成員國的國防部長搭乘火車前往基輔、準備與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面時，讓其最後「在莫斯科的某個地方醒來」。

節目主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）笑著問：「你是說我們綁架了他們？」莫羅佐夫肯定地回答「沒錯」，稱俄羅斯會藉此查明某個命令的下達者，或誰為哪些事情負責，並強調這並非「神話般的畫面」，宣稱：「現在世界上有了新規矩。就讓那些聚集在基輔的戰爭部長們想像一下，看看在莫斯科醒來會是什麼樣子。」

這並非俄羅斯國會議員首度在該節目中發表激進言論，朱拉列夫（Aleksey Zhuravlyov）4月便曾強硬地表示，1枚RS-28「薩爾馬特」（Sarmat，北約代號SS-X-30）洲際彈道飛彈就能讓不列顛群島「不復存在」，並提供一張地圖，稱若俄羅斯發動攻擊，柏林、巴黎和倫敦將分別在106秒、200秒和202秒後被擊中。