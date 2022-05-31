女星楊丞琳和陳妍希從2007年因合作偶像劇變成姊妹淘，兩人好感情維持10多年，彼此生日也都會準時獻上祝福，今（5/31）日是陳妍希39歲生日，楊丞琳特地曬合照送祝福，但找不到新照片無法準時PO文讓她「氣死了」；在兩人合照裡還有「電燈泡」潘瑋柏，3人因電視劇《不良校花》成為好友，3人對話洩14年超真實互動。

楊丞琳一到31日就在微博發文，曬出兩張和閨密陳妍希的合照，祝她39歲生日快樂，「願一切美好走向妳，期待相見的那天」，最後在一顆大愛心符號後面標記陳妍希；而楊丞琳還可愛地小抱怨「氣死了」，因為找不到新的合照，只能放上已經分享過的舊照，和另一張有「電燈泡」的照片，沒辦法整點送上祝福，最後晚了16分鐘。

楊丞琳今（5/31）日曬合照祝福閨密陳妍希39歲生日快樂，在兩人合照裡還有「電燈泡」潘瑋柏，3人因電視劇《不良校花》成為好友，3人對話洩14年超真實互動。(圖/ 摘自楊丞琳微博)

而陳妍希也轉發楊丞琳的祝福，親密地說，「謝謝我的寶貝，不氣不氣，不管幾點發，我都永遠愛妳」；從兩人發文的字句中，肉眼就能看出感情相當深厚。先前楊丞琳透露，當初是陳妍希多次主動又熱情地邀約，才突破她對交友的那道心牆，陳妍希也說過，「丞琳在我的青春裡」，兩人在楊丞琳演唱會上更大方親親3次，深厚友情表露無疑。

另外「電燈泡」潘瑋柏也有轉發楊丞琳的貼文，調皮地說，「右邊那張最右邊那個路人沒事進來合照幹嘛？生快Michelle」，陳妍希感謝他之外，也幽默地回應，「明明是右邊中間的亂入好嗎？哈哈哈」，從3人間可以互開玩笑，證實是14年深交的好朋友。