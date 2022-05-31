天虹科技羅姓副總不當違規左轉撞死機車騎士，隨後爆出新竹警方「奮不顧身」的為他打掩護，令人瞠目結舌。雖然目前警政署督察室趕緊表示「必然會檢討與懲處高層警官」，但是此人為何具備如此高明的警界關係？現有一種看法指出，原來天虹科技公司的法律顧問是「弘理法律事務所」，而「弘理法律事務所」的創辧人正是行政院發言人羅秉成，那麼一切都說的通了。

曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣在自己的臉書上發表自己的推斷：

天虹科技的律師來自弘理法律事務所，而該事務所是羅秉成所創。(圖/張禹宣 元禹宙)

天虹科技副總羅偉瑞違規撞死騎士，很可能是「朝中有人」、「高人指點」，請問這位高人是否就是政務委員兼發言人，羅秉成。

首先第一時間，非但羅偉瑞刻意欺瞞媒體，聲稱是對方車速過快，急著超車才出事，遭到監視器打臉後才開始神隱。甚至還在醫院未公布前提早宣判是「心肌梗塞」企圖脫罪，隨後包括警界從新埔分局長陪同，員警惡意誘導「是否有自殺傾向」，到刑事局副局長轉發聲明，都再再凸顯一件事，不只是有熟知法律的高人指點，能夠影響醫院、警界等高官，絕非簡單的科技公司副總就有如此能耐。

好巧不巧，天虹科技的法律顧問是哪間事務所？正是政務委員兼發言人羅秉成，所創辦的弘理法律事務所，根據過往的判決，僅僅4人的事務所就派出2名律師，足見重要性。

在這裡詢問羅秉成，對於羅偉瑞車禍撞死人一事期間，是否有任何聯繫提供任何諮詢？包括醫院警界等高官，為何寧願出面自首斷尾求生，也不肯交代究竟是由誰指示，聲明稿又從何而來？背後的藏鏡人是不是就是你羅秉成？