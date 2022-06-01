美國總統拜登周二（31日）將與聯準會（Fed）主席鮑爾會面，討論美國與全球經濟狀況，重點放在因應高通膨問題。此為鮑爾獲參院確認連任主席以來兩人首度會面。拜登在會談前投書《華爾街日報》表示，他支持Fed緊縮貨幣以對抗通膨，但強調自己絕不會不當地干預Fed決策。

拜登在文中提出涵蓋三項重點的計畫，以對抗美國攀抵40年高點的通膨水平。首先，他同意Fed關於「對抗通膨已成美國經濟今日最大挑戰」的評估，「想要經濟從快速復甦過渡至平穩成長，當前要務在於降低通膨」。

其次，拜登認為政府應該採取「一切可行措施」，讓美國家庭更能負擔生活支出並逐步提升經濟產能。最後，拜登希望減少聯邦預算赤字狀況。

部分人認為，拜登這番言論打破近25年來總統不干涉貨幣政策的傳統，令市場臆測Fed可能調整政策以滿足政治人物期待。但拜登多次表示尊重Fed獨立性，絕不會將手伸進該機構裡。