資深狗仔葛斯齊今（31日）晚間9點於開快手直播，公開汪小菲婚內與非大S的女子之3張親密照，刷新外界的三觀；此外，有網友提問「張穎穎是否用小生命換名車？」葛斯齊也證實有這件事。

在公布照片前，有網友在直播留言區追問張穎穎的墮胎傳聞，對此葛斯齊自信地表示：「張穎穎有沒有墮胎？我想汪小菲你最清楚，張穎穎的就醫資料可以在北京的某家醫院查到，就我所知，張穎穎現在手上的汽車，還有兩套房，都是開口要來的。」葛斯齊繼續爆料，當時汪小菲帶張穎穎到北京某家和XX醫院做流產手術，為了安撫女方的情緒和平息此事，加上張穎穎開口要了這些東西，汪小菲於是給了車子和房屋，且房子還是兩戶打通的；說到這裡，葛斯齊語帶保留地說：「之後有證據，會再給大家看。」

葛斯齊爆料張穎穎曾為汪小菲「夾娃娃」。（圖／快手直播＠葛斯齊）

提起張穎穎曾在微博發文：「汪小菲跟我沒有任何關係，他和很多女孩都有關係。」葛斯齊表示張穎穎曾在群組罵汪小菲「你對誰都是舔狗，不該罵嗎」，暗指男方還有別的女生，而汪小菲並沒否認；至於汪小菲與張穎穎有無同居，葛斯齊斬釘截鐵地表示：「都一起下樓測PCR了，怎麼沒住在一起」，等同於爆料兩人同居中。

葛斯齊聲稱手中還握有其他證據，有機會再度公開，並預告下星期同一時間會再開直播，「小菲哥，有你最好奇的事情」，隔空喊話汪小菲請同步觀看。