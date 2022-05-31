光看就腳發軟！有名男子在臉書分享1段影片，影片中有位戴眼鏡男子站在公寓樓頂圍牆上，下一秒男子縱身一跳，飛躍到對面動樓頂圍牆上，並且藉由踩踏圍牆後，落地在對面棟樓頂，眼鏡男還面帶笑容站上對面棟圍牆，擦拭著鞋子，疑似要挑戰跳回來；玩命的動作也被網友大罵「為什麼要害別人變兇宅」、「跳過去帥一時，沒站穩晚七天」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段影片，影片中有位戴眼鏡男子站上公寓頂樓圍牆上，下秒縱身一跳驚險的跳在對面頂樓圍牆，落地在對面頂樓，危險的動作都被旁人拍下，眼鏡男還開心的回頭站上對面頂樓圍牆，並解擦掉鞋底的砂石，疑似要再一次的挑戰跳回來；玩命的動作也讓原PO也在貼文留言「帥比命值錢！」。

影片一出，網友大罵刷一排留言表示「這是不是某種場景，然後障眼法」、「遲早的」、「跳過去帥一時，沒站穩晚七天」、「光看就腳發軟」、「可憐，玩到沒什麼好玩的」、「為什麼要害別人變兇宅」、「看得我膽戰心驚」、「打房鬥士」、「掉下去整棟變凶宅」、「房價終結者？可憐」。

另外有網友認為「不就是跑酷，注意安全喲」、「跑酷都不會立定跳這真的很危險」、「跑酷屋頂流」、「這一點都不跑酷，玩命不是跑酷的初衷」、「台灣不適合跑酷」、「跑酷在國外，哇好帥！真厲害，跑酷在台灣 ，可惜了，怎麼沒有摔」。

★《中時新聞網》提醒您：危險動作，請勿模仿！