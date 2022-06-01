《路透》報導，總統蔡英文今（31）日會見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）訪問團時表示，美國正規畫國民警衛隊（National Guard）跟國軍合作，在中國威脅升高之際，深化和台灣的安全關係。

報導稱，蔡英文會見達克沃絲時指出，達克沃絲參議員領銜提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），獲得跨黨派支持；因此，美國國防部正積極規劃國民警衛隊與台灣防衛部隊的合作。但並未透露更多此計畫細節。

蔡英文表示，「我們期待台美在區域安全的合作上能更深化、更緊密」。報導引述台灣媒體先前報導，指台灣可能和夏威夷國民警衛隊成為專案計畫的合作夥伴。

達克沃絲則強調對台灣安全的支持。達克沃絲隨後拜會行政院長蘇貞昌時直言，這次訪台希望強化台美兩國夥伴關係，且鑒於烏俄戰爭情勢，她必須傳達美國將與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰。

據報導，達克沃絲向蘇貞昌表示，她帶著美國國民警衛隊的「州合作夥伴計畫」（State Partnership Program）主任隨行，該計畫將和「你們一起合作，以建立你們全力以赴的防衛」。

報導指出，達克沃絲未詳細說明美國國民警衛隊和台灣合作的事宜。「州合作夥伴計畫」把美國國民警衛隊和其他國家配對，以協助訓練和相互可操作性。