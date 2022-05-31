資深狗仔葛斯齊5月31日晚上開直播，怒揭汪小菲離婚前就和多名女子有親密關係，還PO出偷吃照，打臉汪小菲說他的爆料「子虛烏有」。在過程中葛斯齊被網友問及新疆女神迪麗熱巴和鹿晗是否交往過，他簡單提到兩人有同時身處日本，語帶保留也讓網友討論炸鍋；對此迪麗熱巴透過工作人員闢謠，直言「假的」。

大陸新疆女神迪麗熱巴和男星鹿晗在2017年綜藝節目《奔跑吧》開播後，兩人年齡相仿又都是高顏值，經常被湊成一對外，還曾被封為「陸地CP」，秘戀傳聞沒停過，外界也都很看好兩人真的交往；但同年10月鹿晗突然大方認愛女星關曉彤，一度造成微博癱瘓，引起熱烈討論。

而資深狗仔葛斯齊在直播公開汪小菲離婚前偷吃的照片時，也很大方回應網友提問，過程中有人好奇迪麗熱巴和鹿晗到底有沒有交往過，葛斯齊透露曾被安排到日本跟拍迪麗熱巴，同公司的另一團隊則是跟拍鹿晗，間接證實兩人有同時期在日本，但沒明說是否真的有交往過。

對此，據陸媒《新浪娛樂》報導指出，求證迪麗熱巴工作人員關於葛斯齊在直播說的話可信度，對方立刻用6字闢謠，「假的，子虛烏有」；而網友也紛紛跳出來替女神打氣，「放過單身大美女迪麗熱巴」、「假的就別再帶迪麗熱巴啦」、「美女都澄清多少遍啦，放過美女好吧」。