女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲去(2021)年11月宣布離婚後，汪小菲就頻傳和張穎穎早已「婚內出軌」，但兩人至今都未曾承認此事。最強狗仔葛斯齊今(31日)不忍了丟出「核彈級爆料」，一舉抖出汪小菲3張與其他女子的親密合照，讓「汪小菲」相關話題霸佔整個微博熱搜榜；除了吃瓜群眾大看好戲外，也引出一些挺汪小菲的大陸網友聲援，質疑這波操作背後有陰謀，甚至指稱這些爆料與照片都是「大S提供的」。

資深狗仔葛斯齊日前曾曝光汪小菲疑似「婚內出軌」的證據照，此舉激怒到汪小菲，反駁狗仔指控的內容都是「子虛烏有」；結果葛斯齊今(31日)晚間9點開直播，直接公開了汪小菲與其他不同女生的3張親密合照，內容包括汪小菲帶著女子到與大S的新婚房，以及親吻一女子臉頰的畫面，甚至還有在KTV「肢體交纏」的大膽親密照。

汪小菲相關話題在爆料之夜幾乎將微博熱搜榜全霸佔據。（圖／取自微博）

此外，葛斯齊還爆出汪小菲在大S懷孕9個月時，因對小S不禮貌，被大S斥責後，竟不顧她有身孕將其推倒，隨即被黑人揍了一拳等震撼彈；當面對吃瓜網友提問時，他還扯到「小S尪的照片也不是弄不到」、「新疆女神與鹿姓男神」等八卦話題，開地圖砲的程度堪稱核擴散等級；汪小菲爆料曝光後立刻登上各大媒體版面，微博熱搜榜也整面全是在討論「汪小菲」，每則消息討論平均數都有數十萬至百萬，熱議不斷。

竟有相挺汪小菲的大陸網友質疑本次事件是大S陰謀。（圖／取自微博）

雖然大多數大陸網友都一面倒罵汪小菲「渣男」、「看錯人」，甚至要求乾脆官方層級「封殺」他；但也有人始終力挺汪小菲，甚至質疑這些爆料與照片，都是「大S提供的」；其中就有網友表示：「我看到照片的第一直覺就是大S太可怕了！背地裡偷偷安裝了jk（指密錄器），然後故意氣汪小菲，汪小菲生氣就喝醉，然後安排女的勾搭汪，再把照片拍下來，離婚後覺得自己不幸福了，再把照片給狗仔爆料！大S真的太可怕了」，奇葩的看事件角度也令其他網民看傻眼。