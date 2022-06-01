國內疫情嚴峻，每日死亡人數的多寡，也引起外界關注。陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰指出，很多疑難雜症平時不處理，一旦確診了反而難以治療，此外不打疫苗也未服藥的年輕確診病患層出不窮，使醫護人員分身乏術，讓他不禁感嘆，「目前重症確診者死亡率高真的不意外」。

蘇一峰在個人臉書粉專發文指出，「防疫專責病房已經變成不分科疑難雜症病房了」，因為很多病患雖然生病平時卻不處理，結果現在情況變嚴重要住院治療，又因PCR驗出陽性，只能先住進專責病房隔離，等轉陰性才能接著治療。

蘇一峰提到，還有年輕人沒打疫苗，感染新冠病毒也不吃藥，最後喘起來跑急診，X光一照結果為嚴重肺炎，然而還有其他因確診不得不延後開刀的病患需照顧，使醫護人員分身乏術，根本無法只專心治療某一名病患。

蘇一峰坦言，很多疑難雜症，只要確診了就難以治療，尤其上述個案層出不窮，醫療及專責病房的量能逐漸被吃光，死亡率也因此跟著增高，讓他不禁感嘆，「目前重症確診者死亡率高真的不意外」，只能提醒大家平時真的要把身體顧好。