美國國務卿布林肯近日的演說中揭示了拜登政府對中國的正式立場，認定中國是美國所倡導的世界秩序最強、最堅定的威脅。美媒《紐約時報》專欄作家柴徹里．卡拉貝爾（Zachary Karabell）認為，過度關注中國擾亂世界秩序的潛在能力，將導致與北京的合作空間縮小，並分散對俄羅斯的注意力，而後者才是世界面臨的真正威脅。

卡拉貝爾在其《紐時》專欄中指出，布林肯認為中國「是唯一不僅具有重塑國際秩序的意圖」，也有能力這樣做的國家，因此美國將與其他國家聯合起來迎接北京的挑戰。但是，加強關注對中國擾亂世界秩序的潛在能力，將導致與北京的合作空間縮小，分散人們對俄羅斯的注意力，而後者才是世界面臨的真正威脅。

文章指出，普丁自本世紀以來摧毀了車臣、入侵喬治亞、吞併克里米亞，並2度介入敘利亞內戰。對內則殘酷鎮壓或暗殺反對派，現在又入侵烏克蘭，還揚言將動用核武，試圖恢復前蘇聯時期的版圖。

文章強調，要建立一個反對普丁的國際縱隊來阻止俄羅斯的惡行需要全球合作，其中也包括中國。毫無疑問地，從軍事、經濟和意識型態等各方面來看，中國都是一個比俄羅斯更強大的潛在對手。但這些問題不一定使中國成為美國繁榮與安全的威脅，除非你相信中國官員的每句敵對性言辭，相信中國軍方的每個作戰計劃，相信「修昔底德陷阱」——新興強國將與現有強國發生衝突的必然性，但這也不意味著任何不遵守自由民主規範的國家都是美國面臨的新威脅。

雖然中共將美國視為對手，但它一直願意進行外交上的接觸，它反覆強調國家主權不可侵犯，但並不反對在貿易和氣候變化等問題上做出符合自身利益的妥協。中國在台灣問題上的言辭一直都沒太超出武力恫嚇的範圍，與美國在歷史上對待拉丁美洲的做法相比，顯得還要克制得多。

文章表示，對像中國這樣的新興強國來說，制定防禦計劃，將與美國發生潛在衝突的可能性包括進去是合乎邏輯的。同樣值得一提的是中美與全球經濟緊密相連，中國持有超過一兆美元的美債，也需要進入國外市場，所有這些現實都影響著中國的行為。

因此，與其把中國描繪成美國未來的大敵，不如認識到俄羅斯的作為更凸顯中美保持緊密聯繫的重要性，這會更有利於美國的安全。美國應該培養而不是危害與中國的關係，不應該讓對中國制度上的反感妨礙美國與這個全球第2的強國交往。

文章最後建議，同時與兩個對手較量很少是明智之舉，拜登應該找到與中國打交道的新方式，而不是試圖迫使它改變。他應該使用和緩的言辭，同時採取大膽的步驟，例如取消川普時期加徵的關稅，以換取中國政府減少對普丁的支持。否則，他將錯過成為一位精明、有戰略眼光的總統的機會，變成一個動輒就與中國對抗的總統。