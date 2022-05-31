國內本土確診31日新增80,656例，假日效應後止跌反升，精神科醫師沈政男認為，這三天要觀察中南部的高峰數目，如果新增幅度變多，全台單日確診數就可能破十萬例，但好消息是中重症及死亡數已下降。

沈政男31日在臉書發文表示，預期本周出現的三個高峰點，今天是第一個，結果沒有高過七天與十四天前，初步顯示疫情曲線上升的動能相當微弱，但明後天中南部的高峰數目若衝高，全台就可能破十萬例。

沈政男解釋，北北基桃今天新增占率降到了37%，台中市、高雄市雙雙突破萬例，顯示北降南升的趨勢，而中南部本周會出現高峰，今天是七天前的1.15倍，因此高峰可能在一萬三左右。

沈政男也預估北部疫情下降幅度，最快在六月底，台北單日確診能下行破千，新北差不多是兩千，桃園一千多，中南部三都也是一千多到兩千多，有機會讓單日確診數降回4位數，至於即將到來的端午節訂房只剩三、四成，人流指數仍呈現持續下降的趨勢，判斷端午連假只會造成局部小波動，不會影響大局。

指揮中心今（31）日公布新增80,656例本土病例，六都中有三都確診數破萬，個案分布為新北市(14,372例)、台中市(10,586例)、高雄市(10,380例)、桃園市(7,826例)、台北市(6,707例)、台南市(6,485例)。