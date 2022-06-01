因全球疫情緩和，家用健身器材需求轉弱，反之，商用健身器材需求轉強，力山（1515）31日召開股東常會，由董事長王冠祥主持。力山今年營運重點，擺在包括Life、Technogym及True等多家商用客戶，並搭配新創公司Peloton的家用健身器材降價方案，供貨促銷，預估公司今年度家用產品營運占比，將由去年度九成，降至三成；反觀，今年度商用產品營運占比，由去年度的一成，再提高七成。

今年是力山成立50周年，為勾勒未來集團的營運願景，力山今年將成立新事業體，發展公司核心技術的電控及馬達所延伸的新產品商機。

新任的力山總經理羅政洲表示，2021年公司因健身產業的市場需求轉強，使得健身產品出貨創造新高峰，全年度合併營收，從2020年的113.74億元，再爆增至183.67億元，年增61％。

雖然去年新台幣升值及下半年原物料漲價，對公司毛利有所影響，但在營業費用控制合理之下，使得2021年度EPS達5.8元，優於2020年度的4.5元，股東常會通過去年度股利，每股將配發3元。

不過，羅政洲說，2022年初受疫情影響家用健身機商機需求放慢，使得公司在產能，做合理性的調整。最近公司又面對全球面對貨塞港口、俄烏戰爭、銀行升息，及疫情升溫等等停滯性通膨的挑戰，將對於公司2022年營收目標，恐有一定程度的衝擊。

在此不可避免的全球環境下，力山會與客戶、供應商及員工，共同努力合作，確保在互惠互利、創造大家共好的前提下，繼續開創多樣產品的市場，以期在高效率的附加價值產品 助威下，創造公司利潤。

羅政洲透露，今年是力山成立50周年，在過去50年間，公司不斷地創新技術，一直帶給客戶優質服務及消費者滿意。後續，力山會以提高營運管理能力，降低營運風險，使得公司能永續經營，並向優質ESG的環境保護、友善社會，及公司治理的企業前進。