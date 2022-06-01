金雨（4503）31日召開股東常會，金雨董事長卓政懋表示，公司引進策略夥伴的工業電腦上市公司-樺漢科技旗下子公司樺成國際投資公司，雙方將在智能販賣機等方面進行合作，金雨還會跨足智能充電樁機殼案，搶攻電動樁引爆的商機。法人認為，金雨下半年營運，可望比上半年好，預估今年度營運有機會轉盈，並比去年營運有二位數成長。

卓政懋表示，國防部政治作戰局公布2022年預算，編列現有自動販賣機4,244台，已要求各廠商在汰換老舊機台時，逐步更換為「多功能智能機台」的自動販賣機，且保留發票的開立功能。

國防部福利處對於廠商引進多功能智能機台作業，應做好資安把關，針對智販機合約，明確規定禁止大陸地區廠商及第三地區含陸資成分廠商，及在台陸資廠商參與，凡不符合「國家資通訊安全」的廠商，均不予合作，以保障智販機服務效能。

工業電腦上市公司-樺漢科技旗下子公司樺成國際投資公司，最近參與金雨私募現增案，金雨31日股東常會，對方也派出代表與會。

卓政懋強調，公司今年營運有三大主軸，包括與樺漢科技旗下子公司樺成國際投資合作的私募現金增資案、智能零售，及智慧建築，希望藉由三大合作案，讓公司今年度營運能夠由虧轉盈。其中，智慧建築，金雨將跨足弱電系統、中央監控、門禁及門鎖等領域，並從停管設備，切入充電樁業務。

尤其，雙方針對大型博奕機台，會進行合作，以前，美國博奕機台，都是在大陸生產，再送到美國組裝，但現在改成大陸廠商生產博博奕機台的機構件，由台灣廠商在台灣組裝，再轉送給美國客戶，未來台灣廠商就擁有博奕機台的整機整合能力。

雙方將可藉此共同建立台灣與越南製造基地，全力搶攻大型博奕機台與智能販賣機的市場商機。

全球最大博奕機製造商IGT，目前是金雨與樺漢的客戶，卓政懋說，金雨只做IGT博奕的機構件，不像樺漢做IGT博奕機的整機（含螢幕），所以，金雨鎖定銷售時點情報系統（POS）機台，及大型博奕機，進行合作，因金雨擁有台灣廠及越南廠的生產優勢，而樺漢目前在大陸有生產基地，金雨可提供非大陸生產基地，讓雙方合作案可使整個博奕機生產調度，更加彈性。

政府明定未來自動販賣機，必需搭配「開立發票」的機種，未來每一台販賣機，都會安裝工業電腦（IPC），而樺漢是IPC大廠，可提供包括元宇宙、物聯網及區塊鏈等功能，使雙方合作具市場利基。過去金雨的自動販賣機，採用的IPC的供應商，包括研華及威強等2家，未來可增加一家IPC供應商，強化公司產品競爭力。

金雨去年度合併營收1.34億元，年減33％，因毛利率2％，加上營業淨損，使得稅後淨損3,319萬元，每股稅後虧損0.85元，股東常會承認去年度虧損撥補案，並決議不分配去年度股利。

金雨過去承接Gogoro電動機車電池交換站，並協助建置全台超過1,000站。2020年起，改承接光陽機車IONEX電動機車換電站協同開發案，目前IONEX電動機車換電站接單2,500台，已陸續出貨。

金雨計畫從Gogoro及光陽IONEX兩輪電動機車換電站，再跨足電動車充電樁機的開發與生產，試圖搶攻電動車充電商機。至於金雨新開發的電動車充電樁，初期將與集團關係企業興亞營造合作，搭配其所承攬的7處住會住宅建案，展開建置電動車充電樁。