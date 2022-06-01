桃園是座友善多元的城市，打造族群兼容環境不遺餘力，並積極保障來台工作的外籍移工權益，以因應產業發展與社福需求。桃園擁有台灣最多的移工人口，總數多達11萬2,279人，為協助女性移工於工作期間所面臨的懷孕、生產與工作規定等問題，桃園首創「外國籍婦幼諮詢服務中心」，設置跨區域的一站式服務平台，提供諮詢、宣導及短期安置等服務，讓移工母親與嬰幼兒的身心靈都能適切發展。

根據勞動部勞動力發展署統計，至2021年12月止，全台移工總人口數計有66萬9,992人，為台灣重要的勞動力來源之一，其中適孕年齡35歲以下女性更達17萬4,069人，約佔全台移工總人口數的26%；依據衛生福利部產前檢查健保核銷資料，2018年至2021年共有1萬5,648名女性移工領取生育給付，在台懷孕生產的移工人數持續增加，也代表著擁有懷孕生育及安置的相關需求。

服務中心提供優良環境，讓尋求協助的女性移工能在此放鬆身心。（圖／桃園市政府提供）

為協助懷孕的女性移工解決問題，桃園推動「外國人生育諮詢暨安置服務平台實施計畫」，優先設置「外國籍婦幼諮詢服務中心」，提供諮詢及安置2大重點服務項目。諮詢服務方面的多國語言諮詢服務專線，提供移工有關避孕、懷孕、生產、育兒、產假及工作等相關法令問題諮詢，經評估有需求者則會定期追蹤，協助其醫療或返國等相關後續協助；而在安置服務上，為懷孕或產後短期居住的在台合法移工打造友善的空間，中心共設有25組母嬰入住之空間，可協助安置2個月，最長至產後6個月，並提供生活、工作權益與子女托育或攜子返國等協助。

「外國籍婦幼諮詢服務中心」委託財團法人勵馨社會福利事業基金會辦理。（圖／桃園市政府提供）

自2021年12月啟用至今，「外國籍婦幼諮詢服務中心」提供諮詢服務共計115人次、舉辦5場預防宣導講座及2場聯繫會議。於此基礎上，桃園將進一步完善安置處所、產前產後協助照顧及生產醫療資源等服務，同時提升移工安全衛教意識，降低移工因懷孕生產與雇主發生的勞資爭議，讓移工能感受到台灣友善溫暖的環境。

身邊如有移工朋友面臨懷孕生產與工作規定之問題，可撥打服務專線03-2522522詢問，或至桃園市桃園區安東街17號6樓「外國籍婦幼諮詢服務中心」尋求協助。（桃園市政府廣告）