56歲的李先生定期參加公司的健康檢查，自覺身體無恙的他竟意外發現腹部長了一顆將近六公分的腹主動脈瘤，所幸發現得早及時安排手術，趁還未破裂前順利「拆彈成功」。

●腹主動脈瘤異常 高風險者要小心

萬芳醫院心臟血管外科張得一醫師表示，腹主動脈瘤是血管內壁薄化脆弱導致異常膨大，腹主動脈瘤會默默在體內持續擴大，通常直徑大於6公分破裂的風險明顯升高，有如人體不定時炸彈，若未及時拆除恐會危及生命。

而腹主動脈瘤好發族群為60歲以上的男性、三高和抽菸者，以及心血管疾病家族史。上述個案雖身體狀況良好，但唯獨膽固醇控制不彰，進而造成血管壁病變，這是形成腹主動脈瘤很大的成因。

●腹主動脈破裂 搶救黃金時期

在腹主動脈瘤小於6公分時及時手術，能降低突然破裂可能危及性命的風險。

張得一醫師解釋，腹主動脈瘤在破裂前鮮少出現症狀，一旦腹主動脈破裂病人會感到腹部撕裂般的疼痛甚至會蔓延至背部，而瞬間出血量過大更會導致休克很有可能在送醫搶救前就會死亡，即便順利急救成功的病人也可能會出現腹部脹大、腸壞死等等後遺症，因此呼籲民眾若腹部出現極為不適的疼痛，應趕緊送醫診治，把握黃金搶救期。

常見治療腹主動脈瘤分作兩種，其一為傳統開腹手術，需打開腹腔將人工血管置換受損的主動脈，復發率低但傷口較大所需修復期較長；另一則是血管覆膜支架置放術為微創手術的一種，亦是現今主流治療的方式，手術切口小康復期短，但有零星機率會出現支架滲漏的情況。

●血管支架放置術 控制三高和戒菸

對此張得一醫師說，不論是選擇傳統開腹手術或血管支架置放術，都需要縝密的術前評估病人腹主動脈瘤生長類型與和影響範圍，而即使手術順利修復腹主動脈瘤，定期追蹤仍是不可輕忽的例行公事。

張得一醫師也提醒，預防腹主動脈瘤最重要的關鍵在於有效控制高血壓、高膽固醇、高血糖、以及戒菸，降低破壞血管的危險因子，尤其是家中曾有心血管病史的民眾，更可例行進行腹部超音波的檢查，及後續相關電腦斷層診斷。倘若檢查出腹主動脈瘤也不用過度緊張，早期發現早期治療，在主動脈瘤尚未破裂前手術，都能獲得良好的復原機會，大幅降低破裂時危及生命的風險性。