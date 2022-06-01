運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖6月事業運，生肖屬虎、蛇、羊、狗、豬的人職場上一路順遂，能發揮所長，表現被長官看見，有望升職、加薪。

▍生肖鼠

事業方面的運氣開始下滑，容易衝動，會為了一些雞毛蒜皮的小事與他人發生爭執。遇事宜多忍讓，對工作積極主動點，可提高自己的人緣。

▍生肖牛

6月缺少進取心，做事懶散拖延，職場中需增強自身行動力，這樣才能把握機遇，積極探索以求更大的進步。

▍生肖虎

6月口碑好，有貴人青睞，可趁機提升個人價值，創造佳績。對於求職者來說，人脈廣泛，會有公司為你提供廣闊的發展空間。

▍生肖兔

6月同事之間關係不融洽，無法好好配合工作，致使工作進度延後。說話欠缺考慮，還容易得罪長官，須多注意。少說多做，發揮好自己的長處，工作中凡事盡心盡力，一定會柳暗花明的。

▍生肖龍

6月切記不能鋒芒畢露，要控制好情緒，不要得理不饒人，否則人際關係將會很緊張。多參與團體活動有助於增進同事之間的交情，對將來的工作有好處。

▍生肖蛇

上班族工作充滿熱情，自身才能完美發揮，同事伸出援手，做起事來輕車熟路，每一份努力都會有所收穫。創業者心中計畫逐步實現，有朋友幫助事半功倍，越來越順利。

▍生肖馬

6月事業運下滑嚴重，注意力不集中，效率變低，沒人幫忙孤軍奮戰。有拖延偷懶的想法，而且奔波忙碌，許多瑣碎事情找上門，一定要保持積極的態度，找尋新的工作方法，這樣才能緩解危機。

▍生肖羊

6月溫和有風度，做事有章法，才華凸顯，容易吸引到伯樂，開啟事業新篇章，個人能力與待遇都將更上一層樓。表現好，受到稱讚，有升職加薪的機會。從事副業者也會非常的順利，擁有滿意的所得。

▍生肖猴

事業步入關鍵階段，每一步都要走好，一不留心就可能滿盤皆輸。整個人都處於高壓的狀態，把壓力化為前進的動力，這樣會更專心的迎接挑戰。

▍生肖雞

6月工作方面會有波折，並且棘手之事非常多。遇事要分辨輕重緩急，滿懷信心地去執行，自然會有好結果，也會得到長官的器重。

▍生肖狗

6月事業順利，貴人緣大旺，遇事可轉危為安，讓工作按計畫進行，是表現自己一展所長的好時機。可能會接手新案子，要做好準備。求職者也會透過身邊人幫助，找到滿意的工作，快速入職。

▍生肖豬

6月得上司照顧、同事喜愛，各項工作進展順利，處境逐漸好轉。適合大展身手，主動接受任務，勇敢的表現自己，才能有機會把想法變成現實。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】