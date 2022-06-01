隨著確診者人數增加，不少人會在社群媒體上分享自己的染疫症狀及經歷，其中「喉嚨腫痛」可說是大多數確診者共同的夢魘，像是喉嚨痛、喉嚨腫、喉嚨有濃痰、乾咳等都是相關的症狀，也有不少民眾尋求緩解的良方。

●喉嚨腫痛好痛苦，該怎麼辦？

新光醫院家醫科醫師柳朋馳則表示，喉嚨痛、發燒、頭痛可以吃口服止痛藥，一般含有乙醯胺酚成分和非類固醇止痛藥（NSAID）都可以使用，不過值得注意的是，乙醯胺酚過量會傷肝，每日最高劑量成人為4公克，等於是一天最多吃8顆，也常見於綜合感冒藥或是其他複方藥中，因此要特別注意重複服用。

非類固醇止痛藥效力比乙醯胺酚更強，但也較易刺激胃部、腎臟，因此若是有胃出血、胃潰瘍或腎功能不佳的民眾盡量避免使用非類固醇止痛藥。

「確實這次疫情，民眾喉嚨腫痛等症狀相當多，」台北市藥師公會副發言人王明媛建議，針對喉嚨腫痛症狀，可準備含Ibuprofen（依普芬）成分的止痛藥，兼具消腫、止痛的功效，效果會比普拿疼（乙醯胺酚;Acetaminophen）好，因為有消炎鎮痛效果，普拿疼沒辦法消炎，所以在局部喉嚨腫痛發炎的狀況下，依普芬會比乙醯胺酚來得好。Ibuprofen（依普芬）屬於非類固醇止痛藥（NSAID）。

柳朋馳說，現在很多藥局會準備「防疫套餐」，針對不同症狀提供相應的藥品組合，一般多分為有呼吸道症狀或是有腸胃症狀的組合，民眾也可以參考，依照症狀選購。

若不想吃太多藥，也沒有藥物過敏問題，可考慮含有Benzydamine、優碘成分的喉腔噴劑，可局部作用在喉腔，有助紓緩症狀。

另外，也有不少民眾聽說「鳳梨酵素」有助消腫，王明媛解釋，鳳梨酵素（Bromelain）確實有助消腫，是天然的抗發炎劑，但並不代表吃鳳梨就有效，鳳梨酵素需要被萃取、保護，才有辦法通過消化道而不被破壞，目前含有鳳梨酵素的消腫藥多為處方藥，但市面上部分保健食品含有此成分，可用於消腫。

除了去藥局買藥外，喉嚨痛可以吃什麼來緩解？嘉義長庚耳鼻喉科主治醫師蔡明劭建議，可以吃冰涼的食物或飲品、多喝水、用鹽水漱口，可以沖洗掉喉部分泌物並保持濕潤，改善疼痛。或是吃喉糖，有些喉糖添加薄荷，涼感可以緩解疼痛，降低不適，

他也指出，喉嚨痛時，要避免會惡化喉嚨痛的食物，像是過燙的食物、酸辣等刺激性食物以及油炸物。

不過柳朋馳提醒，有時候太冰涼的水太過刺激，反而可能咳得更厲害，其實也可以選擇常溫偏涼的水即可，另外，若是口腔有傷口的民眾，不適合用鹽水漱口，也可以改用水漱口，也能保持喉嚨濕潤。

至於喉片、川貝枇杷膏或是喉糖也有幫助，但糖尿病患者要注意其中的含糖量，此外，有些喉糖中薄荷涼感效果太強，也可能反而造成刺激，因此效果可能由於廠牌、成分不同，可挑選自己適合的喉糖使用，也不見得每個人都適合吃喉糖來緩解症狀。

營養方面，維生素A、C、D和礦物質鋅對於喉嚨修復有幫助，不妨也可以在這段期間多攝取還有這些成分的食物，有助口腔、呼吸道黏膜健康。

●咳嗽、痰多濃稠怎麼辦？咳血痰要小心嗎？

Omicron常見的輕症症狀很像一般感冒，其中，乙醯氨酚等止痛藥，可用於喉嚨痛、發燒、緩解頭痛；如果有咳嗽以及出現有顏色的痰液，則建議先服用化痰藥水或是錠劑。

柳朋馳指出，若是痰很多時，不能太鎮咳，因為痰可能會積在肺部，引發肺炎，所以多會提供化痰藥，盡量把痰咳出來。

若是咳嗽嚴重，可以選擇含有Dextromethorphan（右美沙芬）、Brown mixture、Cough mixture成分的止咳藥，像是常見的甘草止咳水就是含有Brown mixture成分，有助止咳化痰，但要注意含有可待因（Codeine），易產生成癮性，只適合成人使用，也屬於處方用藥；Cough mixture成分不含可待因，可用在孩童身上。

若是痰很濃很稠，可以選含有Ambroxol（安布索）或是Acetylcysteine（乙醯半胱氨酸；NAC）成分的藥物，值得注意的是，若是染疫後5～7天還在持續咳嗽、痰變黃、變濃稠，這時候恐怕要考慮是不是繼發性的細菌感染，可能需要合併抗生素治療。

也有確診者因為咳出的痰有血而擔心，柳朋馳說，初期可以先觀察看看，因為有些人因為咳得很厲害，造成咽喉處的微血管破裂，可能會出現血絲。

但關鍵是：並不代表確診新冠病毒，就不會有其他的感染，有可能民眾本身有肺結核狀況，或是合併嚴重的肺炎導致出血，因此若是發現痰有血後，經過藥物緩解就能改善，就不必太擔心，但若是持續出現痰有血的狀況，恐怕就可能是其他原因、疾病造成，需要照X光確認肺部是否有狀況。

另外，在中醫方面也有藥方可以緩解，可用能辛涼透表、清熱解毒的銀翹散，對於有發燒、咳嗽、喉嚨痛等喉嚨不適有療效，或是使用麥門冬湯，也對於緩解喉嚨乾癢有幫助。

柳朋馳建議，最好避免購買複方的綜合感冒藥，可能會不小心造成某些成分劑量過重或吃太多不必要的藥物，建議針對自己的症狀、需求，購買相對應的藥物，另外三高患者在購買藥物時，也建議要先詢問藥師，避免藥物交互作用等狀況發生。

提醒民眾，選購藥物時，最好還是要諮詢藥師，確認正確的使用方式，值得注意的是，兒童用藥與成人不同，不建議自行備藥，因為涉及複方、成份及劑量問題，兒童依年齡、體重、體質、症狀、交互作用等都會影響，並不是成藥減量就能讓孩子吃，否則可能造成嚴重後果。